24h Dubai spostata: "Inevitabile, ma sarà sempre una gran gara"

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è arrivata anche l'ufficialità: la 24h di Dubai 2024 verrà spostata di un paio di settimane e avrà luogo il weekend del 26-28 gennaio.

Fissata originariamente nel fine settimana del 13-14 gennaio, la gara organizzata negli Emirati Arabi Uniti da Creventic e valida come primo appuntamento della 24H Series ha subìto una modifica nei piani a causa del conflitto scatenato dai ribelli Houthi dello Yemen contro le navi mercantili che attraversavano il Canale di Suez.

Questo ha bloccato il passaggio anche di altre spedizioni, fra cui quelle con le vetture e i materiali delle squadre che dovranno prendere parte alla corsa. L'organizzatore Creventic ha voluto pubblicare una nota ufficiale per spiegare l'accaduto e scusarsi dell'inevitabile spostamento.

"A causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà, Creventic annuncia che la 24h di Dubai 2024 si terrà il 26-27-28 gennaio. I gravi problemi di sicurezza legati all'attività dei ribelli Houthi nello stretto di Bab El Mandab hanno costretto le principali compagnie di navigazione a dirottare il carico dalla zona interessata", spiega il comunicato.

"Di conseguenza, e nell'interesse della sicurezza, i container della 24h di Dubai prenderanno una rotta alternativa intorno al Sudafrica per evitare potenziali attacchi. Considerando i tempi di viaggio, i container dovrebbero arrivare negli Emirati Arabi Uniti il 16 gennaio".

"Sebbene sia stata una decisione difficile da prendere, Creventic è fiduciosa che il breve ritardo sia nell'interesse di tutte le parti coinvolte per assicurare il successo della 24h di Dubai nella sua 19a edizione".

"Creventic desidera scusarsi con i suoi concorrenti e la miriade di sostenitori per queste circostanze senza precedenti e vuole assicurare a tutti che il suo team sta lavorando a stretto contatto con i suoi collaboratori logistici per garantire una transizione senza problemi in seguito".

"Creventic desidera inoltre ringraziare l'Autodromo di Dubai per la sua continua assistenza e flessibilità al fine di far partire il prima possibile il più grande evento della stagione della 24h Series".

Photo by: BMW #46 Team WRT, BMW M4 GT3 Valentino Rossi, Sean Gelael, Max Hesse, Maxime Martin, Tim Whale

Il guaio è che questa nuova data andrà a coincidere con la 24h di Daytona, gara d'apertura dell'IMSA SportsCar Championship. Non è un segreto che a Dubai i Costruttori e alcune squadre siano sempre andate per preparare la nuova stagione, portando alcuni piloti GT3 ufficiali in supporto ai team clienti, con alcuni conduttori a spostarsi in Florida successivamente proprio per la manifestazione americana.

Questo comporterà inevitabilmente delle scelte all'interno dei reparti corse di Case che avevano messo già in agenda il primo impegno per i propri portacolori, mentre da Creventic assicurano che la 24h di Dubai rimarrà ugualmente un evento di prestigio per il calendario delle corse GT.

"La 24h di Dubai una grande importanza per Creventic e siamo impegnati a rendere l'evento un successo, nonostante le circostanze impreviste", ha detto Peter Freij, direttore operativo di Creventic.

"Incoraggiamo il sostegno di ogni squadra e collaboratore per le sfide dell'ultimo minuto e crediamo che, insieme, possiamo superare questi ostacoli".