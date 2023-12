24H Dubai posticipata: c'è concomitanza con la 24H di Daytona

Il calendario delle 24H Series 2024 è stato cambiato in maniera significativa: la 24H Dubai è stata posticipata di due settimane e questo creerà non pochi problemi ad alcuni piloti e a team di GT3.

Fissata originariamente nel fine settimana del 13-14 gennaio, la gara endurance è stata spostata nel fine settimana del 27-28 gennaio, andando ad arricchire quel periodo di gennaio già pregno di gare di livello come il Rallye Monte-Carlo - prima uscita del WRC 2024 - e, soprattutto, la 24 Ore di Daytona, primo appuntamento stagionale dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Creventic, promotore della 24H Dubai, ha informato i team partecipanti dello spostamento della gara per via degli scontri attualmente in corso nel Mar Rosso.

I ribelli Houthi (gruppo armato dello Yemen) hanno lanciato missili contro le navi mercantili che attraversavano il Canale di Suez. Il conflitto in corso non permette alle barche di attraversare il canale, per cui è necessario adottare una nuova rotta passando per il Sudafrica.

Questo posticipo, reso necessario dalla situazione di conflitto, ha però arrecato non pochi problemi a piloti e team (soprattutto di GT3). Alcuni di questi, iscritti sia alla 24H Dubai che alla 24 Ore di Daytona, dovranno a questo punto scegliere dove correre, perché ora le gare sono divenute concomitanti.

Nonostante gli sforzi del promotore, che ha fatto di tutto per evitare di posticipare l'evento e mettere la 24H Dubai in concomitanza con Daytona, ad esempio passando per Tangeri e raggiungere Jeddah, non si è riusciti a fare diversamente.